Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan: ‘Avrupa’yı didik didik ediyoruz’

Ümit Milli Takım’ın yeni Teknik Direktörü Alpay Özalan, 21 yaş altında düzenli forma giyen oyuncu bulmanın zor olduğunu belirterek, "Avrupa'yı didik didik ediyoruz. İletişime geçtiğimiz ve Milli Takımlara kazandırmak için çaba harcadığımız oyuncular var" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden, şimdilerde Ümit Milli Takım'ın başına geçen Alpay Özalan, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Ümit Milli Takım’ın bir adım sonrasının A Milli Takım olduğunu hatırlatan Özalan, “Bu takımın oyuncusu olmak çok önemli. Uluslararası maç tecrübesi burada kazanılıyor. Bizim amacımız iyi oyuncular bulup onları A Milli Takım düzeyinde yetiştirmek ve oraya taşıyabilmek. Tabii bunu yaparken de resmi maçlarımızda iyi sonuçlar alabilmek. Çünkü sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz ve hangi kategoride olursak olalım sonuç anlamında da başarı elde etmek zorundayız” diye konuştu.

“Yeni bir yapılanmaya gittik”

Ümit Milli Takım ile ilgili gelecek planlarını anlatan Alpay Özalan, "Yeni bir yapılanmaya gittik. İyi bir teknik ve idari ekip kurduk. Mircea Lucescu ile de her gün görüş alışverişinde bulunuyoruz. Oyuncularımızın maç eksiklerini nasıl kapatabileceğimizi konuşuyoruz. Yurt dışındaki oyuncularla çok sıkı iletişim halindeyiz. Marsilya'da 1998 doğumlu sonradan oyuna girip süre alan Yusuf Sarı'yı ülkemize kazandırmak için çaba harcıyoruz. Hem kendisi hem de ailesiyle iletişim halindeyiz. Sol ayaklı, her iki kanatta da oynayabilen, çok yetenekli bir oyuncu. Türk vatandaşlığı meselesini hallettik. Fransa'ya gidip hem kendisi hem de ilesiyle birebir iletişime geçeceğim. Onlara Milli Takımımızın atmosferini anlatacağım. Türkiye'deki oyuncularımızla da bu anlamdaki irtibatımız süreklilik arz ediyor. Her hafta maçları izliyor ve sonrasında soyunma odasına inip oyuncularımızla görüşüyorum. Bu sohbetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi heyecanımı onlara da geçirmek istiyorum. Kamptan kampa temas kurmak yerine onlara her zaman milli takım oyuncusu olduklarını hissettirecek bir faaliyetin içinde olacağız" şeklinde konuştu.

‘İstanbul'da futbola doyulduğunu düşünüyorum’

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu ay içinde İsveç ve Malta ile oynayacağı karşılaşmalarla ilgili görüşleri sorulan Özalan, “İşimiz zor ama zoru başarmak da bizim milletimize has bir şey. Ben buna inanıyorum. Oyuncularım da inanıyor. Beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Kalan son beş maçımızın üçü içerde, ikisi dışarda. İsveç’le Alanya’da oynayacağız. Diğer maçlarımızı da Anadolu’da oynatmaktan yanayım. Bizim seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. İstanbul’da futbola doyulduğunu düşünüyorum” cevabını verdi.

“Ümit Milli Takım'ın başarıya ihtiyacı var”

Özalan, Ümit Milli Takım'ın başarıya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Biz başarılı olmayı gerçekten çok isteyen, çok arzulayan oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Oyuncunun şunun farkında olması gerekiyor. Başarılı olduğu takdirde hem kendisi hem kulübü hem de Milli Takımlarımız karlı çıkacak. Benim istediğim birinci şey, oyuncunun Milli Takım'ı her şeyin üzerinde görmesi. Bu konuda biraz geride kaldığımızı, oyuncuların önceliği kulüplere verdiğini görüyorum. Bu eksikliği mutlaka gidereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

“Olabildiğince fazla maç yapmamız gerekiyor”

Ümit Milli Takım’ın uluslararası tecrübe kazanmak açısından önemli bir basamak olduğunu söyleyen Alpay Özalan, “Mayıs ayında Fransa’da dünyanın en köklü organizasyonlarından birisi olan Toulon Turnuvası var ve 6 yıl aradan sonra bu turnuvaya katılacağız. 26 Mayıs – 9 Haziran arasında düzenlenecek turnuvaya 12 takım katılıyor. Şu ana kadar katılması kesinleşen takımlar ev sahibi Fransa’nın yanı sıra Kanada, Çin, Fransa, İngiltere, Japonya, Portekiz, Güney Kore, Togo ve biziz. Olabildiğince fazla maç yapmamız gerekiyor. İyi bir ekip kurmak ve A Milli Takım’a çok sayıda oyuncu taşımak istiyorsak, elimizdeki oyunculara uluslararası arenada çok sayıda maçla tecrübe kazandırmamız gerekiyor. Daha da güzel bir şey var. Temmuz’da İspanya’da düzenlenecek Akdeniz Oyunları’na katılacağız. Oyunlarda bugüne kadar tek altın madalyayı 1993’te kazandık ve ben de o şampiyon takımın oyuncusuydum. O şampiyonluğun üzerinden 25 yıl geçmiş durumda. İspanya’dan şampiyonlukla dönerek oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da bu başarıyı kazanmak istiyorum. Tabii benim kişisel hedefimden daha önemlisi ülkemize bir altın madalya kazandırmak. Avrupa Şampiyonası elemeleri, Toulon Turnuvası ve Akdeniz Oyunları’yla önümüzde çok zorlu ve bir o kadar da heyecanlı bir süreç bulunuyor. Ama bu süreci başarıyla geçmemizin hem ülkemize hem de oyuncularımıza çok olumlu yansımaları olacaktır” diye konuştu.

“Avrupa'yı didik didik ediyoruz”

Ümit Milli Takım oyuncularının kendi takımlarında süre alamamasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Özalan, şunları söyledi: "En büyük problemimiz bu. Oyuncu için önemli şeylerden birisi maç kondisyonu. Bu da ancak oynayarak kazanılır. Kulüp takımlarımıza baktığımızda 21 yaş altında oynayan oyuncu bulabilmek kolay değil. Ama araştırdığımız zaman çok oyuncu bulacağımıza inanıyorum. Avrupa'yı didik didik ediyoruz. İletişime geçtiğimiz ve Milli Takımlara kazandırmak için çaba harcadığımız oyuncular var. Bunların üzerine çok düşeceğiz. U19'da çok iyi bir kadromuz var. Oradaki oyuncuların olabildiğince fire vermeden Ümit Milli Takımımıza çıkmasını sağlamak istiyoruz. Sadece Süper Lig'i değil, 3. Lig'e kadar bütün liglerimizi didik didik edeceğiz. Ekiplerimiz bütün maçları izliyor. Şu kısa zamanda bile oyuncu portföyü açısından yol aldığımızı düşünüyorum."