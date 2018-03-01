Türkiye 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na aday oluyor!

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Kış Olimpiyat Oyunları'yla ilgili olumsuz eleştiri getirenlere tepki göstererek, "Türkiye'de 4 yıl önce kayak alanında dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan söz etmek mümkün değildi. Türkiye, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemeye adaydır. Pyeongchang'te yapılan yarışmada 51'inci sırada yer aldık" dedi.

Bu hafta sonu Erciyes Kayak Merkezinde yapılacak Snowboard Dünya Kupası tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Güney Kore’de yapılan Pyeongchang Kış Olimpiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Olimpiyatlardan döndüğümüzde Türkiye’nin başarılı olup olmadığı konusunda bazı yorumlar yapıldı. Hatta, bazı kişiler televizyonlara çıkarak şov yaptı. Türkiye 2026 kış olimpiyat oyunlarına aday bir ülkedir. Bu ay 2026 için adaylık başvurusu yapılacak. Kış olimpiyatı maceramız 1936 yılından itibaren başlamıştır. Bazıları 1980 olduğu iddia ediyor. Ancak, Türkiye 16 kış olimpiyatına katılmıştır” diye konuştu.

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‘YATIRIM OLMADAN…’

Göreve geldiklerinden bu yana, Türkiye’nin şimdiye kadar dünya kupasına ev sahipliği yapmadığına dikkat çeken başkan Erol Yarar, “Biz göreve geldiğimiz 4 yıl içinde çok değişik sorunlarla karşılaşmamıza rağmen istikrarlı bir çalışma ile Pyeongchang 2018’e 6 sporcuyla gitmeyi başardık. 6 sporcuyla gitmek Türkiye için bir başarı mıdır? Türkiye Kayak Federasyonu olarak Türkiye’yi Amatör Lig’den normal lige çıkarma mücadelesi verdik. Çünkü, Türkiye’nin büyük bir yatırım yapmadan uluslararası başarı elde etmesi hiçbir spor branşında mümkün değildir. Spor çok komplike, çok çalışılması gereken, 15-20 sene sürekli yatırım yapmanız gereken ve meyvelerini 15-20 yıl sonra ancak alacağınız bir yatırım. Türkiye’nin kayak kültürünü güreşle kıyaslayamazsınız.

‘KAYAK KÜLTÜRÜ OLUŞUYOR’

Türkiye’de güreş kültürü var olan bir kültürdü. Ancak Türkiye’de kayak kültürü yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar Türkiye’nin kış sporu ülkesi olarak tanıtılmasına fayda sağlayacaktır. Biz göreve gelene kadar Türkiye daha hiçbir Kayak Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmadı. Göreve geldiğimiz 4 yıl içinde 5’inci dünya kupamızı yapıyoruz. 4 yıl önce 18 metre kuleden kayakla atlama yarışında Milli formayı verecek sporcu bulamazken şimdi 18 metreleri aşan milli sporcu çıkarma başarısı gösterdik” dedi.

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