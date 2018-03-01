Survivor Ramazan kimdir? Gönüllüler takımının güçlü ismi Ramazan Kalyoncu nereli?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken, birçok isim ön plana çıkmaya başladı. Bu yarışmacılardan biri de Survivor gönüllüler takımındaki Ramazan Kalyoncu oldu. Peki Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Survivor Ramazan Kalyoncu kimdir, Survivor Ramazan kaç yaşında? İşte cevabı...

Survivor 2018 ekranlardan rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Survivor yarışmalarında gönüllüler ve all star takımlarının yarışmaları nefes keserken birçok yarışmacı perfromansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu isimlerden biri Ramazan Kalyoncu, izleyicilerin en merak ettiği yarışmacılardan da biri oldu. Peki daha önce birçok televizyon programına da katılmış olan Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında? İşte Survivor Ramazan Kalyoncu’nun merak edilen hayat hikayesi…

SURVİVOR RAMAZAN KİMDİR? RAMAZAN KALYONCU KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.