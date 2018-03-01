Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…

TV8'de yayınlanan Survivor programında ödül oyununda All Star takımından Hilmi Cem ile karşı karşıya gelen gönüllü Anıl, aldığı sayının ardından Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomiss sevinci yaptı.
11:021 Mart 2018
0
Survivor Anıl sayıyı aldı, Gomis gibi sevindi…

TV8’de yayınlanan Seruvivor programının son bölümünde birbirinden ilginç görüntüler yaşandı.

All Star takımından Hilmi Cem ile karşı karşıya gelen gönüllü Anıl, ödül oyununda rakibini mağlup etmesinin ardından yaşadığı sevinç gösterisi ile sosyal medyada birden gündem oldu.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’in attığı gollerden sonra yaptığı aslan sevincini Survivor’a taşıyan Anıl sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

İşte o görüntüler…

 

27 Şubat 2018 Survivor Ümit Karan kimdir? Ümit Karan hangi takımlarda oynadı? İlgili Haberi Oku

Etiketler
acun ılıcalı Anıl Bafetimbi Gomis sevinç Survivor
Son güncelleme: 11:20 | 01.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER