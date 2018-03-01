Son dakika! Tahkim Kurulu’ndan Fernandao kararı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao'ya verdiği iki maç men cezasını bir maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao’ya PFDK’nın “hakaret”ten verdiği iki maç cezayı bir maça indirdi. Fernandao bu akşam Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak.

İşte Tahkim Kurulu’nun açıklaması:

“10. E.2018/82 – K.2018/86

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK’nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 – K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana’nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, “Sportmenliğe Aykırı Hareket” olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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