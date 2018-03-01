Soldado: Deplasmanda oynuyorsanız hakem etkisinde kalıyor

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de İspanyol forvet Roberto Soldado maç sonu açıklamalarda bulundu.

Pazar günkü maçı tekrar izlediklerini ve hatalarını tespit ettiklerini söyleyen İspanyol golcü, “Aslında motivasyon kendiliğinden oluşuyor. Pazar günkü maçı izledik, hatalarımızı gördük. O maçta kendi tarzımızı oyuna yansıtamadık. Bu maçta beklentimiz farklıydı. Farklı bir Fenerbahçe göstermek istiyorduk. Bunu gösterdiğimize inanıyorum. Topa sahip olan bir Fenerbahçe vardı. Ne tür bir futbol oynayabileceğimizi gösterdik. Pazar akşamından sonra bu skoru almak güzel oldu. Kırmızı kartları görmesek farklı olurdu. Fırsatlar ürettik ve bunları değerlendirmeyi başardık” dedi.

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“PEPE İLE OYNUYORSANIZ, ONA KARŞI MÜCADELE ETMELİSİNİZ”

Saha içerisinde Pepe ile sürekli olarak ikili mücadelelere girmesi üzerine konuşan Soldado, “Pepe ikili mücadelelere giren bir oyuncu, ona karşı oynuyorsanız ona karşı mücadele etmelisiniz. Sahada yaşananlar sahada kalır. Benim ona büyük saygım var, onun da bana saygı gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye’de gerçekten inanılmaz duygularla yaşanıyor futbol. Bana göre bugün sınır aşıldı. Evet futbolda bunlar var ama bugün limiti geçtik. Olaylar stadın içerisinde kalmalı” ifadelerini kullandı.

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“BUGÜN EV SAHİBİ VE DEPLASMAN TAKIMLARININ KİM OLDUĞU NET BİR ŞEKİLDE GÖZÜKÜYORDU”

Maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Soldado, “Hakemle ilgili bir şeyler söylemek zor. Böyle statlarda deplasmanda oynuyorsanız, maçın hakemi de bunun etkisinde kalıyor. Bugün ev sahibi ve deplasman takımlarının kim olduğu net bir şekilde gözüküyordu” diyerek sözlerini noktaladı.

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