CANLI YAYIN: Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle! (Ziraat Türkiye Kupası) BJK Fener kupa maçı canlı yayın…

Lig maçının ardından Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Ziraat Kupası için karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda diye merak eden taraftarlar için, ATV canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte adeta erken final gibi olan maçı şifresiz canlı izlemek isteyen futbol severler için Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle linki ve mücadelenin detayları...

Beşiktaş 13. dakika’da Negredo’nun Fenerbahçe’ye attığı golle 1-0 öne geçti ancak Fenerbahçe’den cevap gecikmedi. Soldado’nun Beşiktaş’a attığı gol ile durum 1-1- oldu… Geçtiğimiz hafta Süper Lig’te karşılaşan ve siyah beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona eren Beşiktaş Fenerbahçe maçı ardından iki dev kulüp bu kez de Türkiye Kupası için karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak yayınlananacak büyük mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle’ aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Taraftarların başlamasını sabırsızlıkla beklediği beklediği BJK Fener maçı şifresiz ve canlı izlenebilecek. Başlama düdüğü çalan Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda diye merak eden futbol severler canlı yayın linki arayışına devam ediyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Türkiye kupası maçını şifresiz izleme yolu ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle linki… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig maçı için karşı karşıya gelen iki dev takımın maçı sona ermesinin ardından futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman aramaya başladı. Beşiktaş Fenerbahçe kupa yarı final ilk maçı 1 Mart tarihinde oynanacak. İlk karşılaşmanın Vodefone Park’ta olacağı maç Saat 20:30’da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş rövanş maçı ise 17 Mart tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadı’nda oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe kupa yarı final ilk maçı ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado

Beşiktaşımızın Ziraat Türkiye Kupası yarı final Fenerbahçe maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/MYQhvb8xAc — Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Mart 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FERNANDAO KARARI

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao'ya PFDK'nın “hakaret”ten verdiği iki maç cezayı bir maça indirdi. Fernandao bu akşam Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak.

AYKUT KOCAMAN’DAN FB KADROSU AÇIKLAMASI

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmaya sürpriz bir 11 ile çıktı. Hem Valbuena'yı hem de Giuliano'yu yedek kulübesinde oturtan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici'ye ilk 11'de şans verdi. Konu hakkında maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Kocaman, tercihinin sebebini açıkladı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ FIRAT AYDINUS

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; zorlu mücadelede düdük Fırat Aydınus'ta olacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçında yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynana derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine kupada da üstünlük kurmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 13 kez eşleşen ve 20 maç yapan iki takım arasında siyah-beyazlı ekibin 11, Fenerbahçe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki takım kupada 3 kez final, 4'er kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 9 kez Fenerbahçe ise 4 kez turu geçebildi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNETTEN CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ATV’den canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden ATV internet sitesinden Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirsiniz.