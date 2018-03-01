Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek

Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından takımın başına getirilen altyapı koordinatörü Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Ligi ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Besim Durmuş yönetiminde Nuri Asan Tesislerinde sürdürüyor. Düz koşu ile başlayan idman taktik antrenmanı ile son buldu. Son haftalarda oyunda şans bulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Enes İslam İlkin, “Besim hocamızı tanıyoruz. Son haftalarda oyunda şans bulduğum için çok mutluyum. Bunu iyi kullanmaya çalışıyorum. Hafta sonu oynayacağımız Rize maçını inşallah kazanırız” dedi.

Çaykur Rizespor maçında arkadaşlarına güvendiğini ifade eden takım kaptanı Ahmet Burak Solakel, “Futbolda hoca değişiklikleri oluyor. Engin hocanın mutlaka kendine göre düşündüğü bir yol haritası vardır. Biz futbolcular maçlara odaklanmalıyız. Rize maçı bizim için önemli. Bu saatten sonra maçın Karadeniz derbisi olması bizim için fark etmiyor. İçeride kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynuyoruz. Son 10 haftalık bir periyoda girdik. Geçtiğimiz dönem bizim için kötü geçmedi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan: `Avrupa`yı didik didik ediyoruz` İlgili Haberi Oku Önemli puanlar aldık. Balıkesirspor maçını da kazanabilirdik. Maçların sıkışması ve kadro darlığımız bizi etkiliyor. Savunmada sıkıntı yaşıyoruz ve sakat arkadaşlarımız mecburiyetten oynuyor. Onun için bunlar bizi sıkıntıya sokuyor. Ama bu dönemi iyi geçirmemiz gerekiyor. Denizlispor’un ekstra puan kazanması bize yaklaşmasını sağladı. Yoksa bizim kötü bir gidişimiz söz konusu değil. Arkadaşlarımıza güveniyorum ve taraftarlarımızın da iyi desteği ile Rizespor maçından iyi bir sonuç alacağız” diye konuştu.

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU ÇAKIR: “SEZON SONUNA KADAR BESİM DURMUŞ İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyleyen futbol şube sorumlusu Suat Çakır, “Engin hoca pazartesi günü istifa etti. Onun peşine bizim altyapıdaki sorumlumuz Besim hocayı göreve getirdik. Takımda hava iyi. İnşallah bunu da bu hafta sonuca yansıtırız. Biran önce aşağılardan kurtulmak istiyoruz. Biz kazanmak zorundayız. Alt sıralardaki puan yakınlıkları oyunculara stres değil. Yabancılarımızı da kazanmak istiyoruz. İnşallah onları da kazanarak bize katkı sağlayacaklar. Besim hocayla konuştuk. Sezon sonuna kadar devam edecek. Kayyum heyeti olarak toplandıktan sonra kararı alacağız ama Besim Durmuş hoca ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu Besim hocaya da, futbolculara da deklare ettik. Birkaç gün sonra sözleşme imzalanacak” şeklinde konuştu.

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş`tan iddialı açıklamalar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Besim Durmuş, hiç gitmeyecekmiş gibi görevinin başında olduğunu belirterek, “Taraftarımızın da desteği ile elimizden geleni yapacağız. Herkesin kalitesini ortaya koyma zamanı” dedi. İlgili Haberi Oku