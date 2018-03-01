Robin van Persie 300. golünü attı! Feyenoord finale çıktı
Hollanda Kupası Yarı Final maçında Feyenoord, Willem'i konuk ederken, Robin van Persie, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 maçında 3. golünü attı. Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord'u Willem II karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Robin van Persie, kulüp kariyerindeki 300. golüne imza attı.
Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord’u Willem II karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Robin van Persie, kulüp kariyerindeki 300. golüne imza attı.
Robin van Persie, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 maçında 3. golünü attı. Robin van Persie, 81 dakika oyundan kalırken, Feyenoord, Willem II’yi 3-0 mağlup etti ve Hollanda Kupası’nda finale yükseldi.