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Robin van Persie 300. golünü attı! Feyenoord finale çıktı

Hollanda Kupası Yarı Final maçında Feyenoord, Willem'i konuk ederken, Robin van Persie, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 maçında 3. golünü attı. Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord'u Willem II karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Robin van Persie, kulüp kariyerindeki 300. golüne imza attı.
00:491 Mart 2018
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Robin van Persie 300. golünü attı! Feyenoord finale çıktı

Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord’u Willem II karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Robin van Persie, kulüp kariyerindeki 300. golüne imza attı.

Robin van Persie, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 maçında 3. golünü attı. Robin van Persie, 81 dakika oyundan kalırken, Feyenoord, Willem II’yi 3-0 mağlup etti ve Hollanda Kupası’nda finale yükseldi.

22 Şubat 2018 Robin van Persie`nin takımı Feyenoord karıştı! Tekmeli, yumruklu kavga... Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin takımı Feyenoord'da sinirler gerildi. Savunma oyuncusu van Beek ve Steven Berguis'in tekmeli yumruklu kavgası araya girenler tarafından sonlandırıldı İlgili Haberi Oku

Etiketler
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