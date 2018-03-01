Rıza Çalımbay: ‘Tek istediğimiz taraftar desteği’

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş maçının öneminin biraz daha arttığını belirterek, “Beşiktaş maçı bizim açımızdan kolay geçmeyecek ama mücadele etmezseniz, her şeyinizi ortaya koymazsanız bu maçtan galip çıkma şansınız yok. Onun için sahada kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının Beşiktaş maçı ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Çalışmalarının gayet iyi gittiğini ve sakat oyuncuların iyileştiğini belirten Çalımbay, “Bir sıkıntı yok, sadece sakat arkadaşlarımız var. Mustafa olsun, Burak olsun, Castillo da sakattı o da bugün başlıyor, Sosa da sakattı o da bugün başlıyor. Şu an çalışma açısından bir sıkıntımız yok. Takım olarak hazırız bu maça. Bu maçın hem bizim için hem camia için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kolay bir takımla oynamayacağız. Beşiktaş, şu anda Türkiye'nin en iyi takımlarının başında geliyor. Söylemeye gerek yok. Oturmuş bir kadroları var. Son Bayern Münih maçlarına bakmak doğru değil. O maç 11'e 11 oynansaydı öyle bir sonucun çıkması mümkün değildi. Çünkü maçın gidişatı iyiydi. Ama bir şanssızlık yaşadılar ve kimsenin beklemediği bir anda en önemli oyuncularından birinin atılması dengeleri bozdu. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip çok iyi bir takım. Bu maç bizim açımızdan kolay geçmeyecek ama mücadele etmezseniz her şeyinizi ortaya koymazsanız bu maçtan galip çıkma şansınız yok. Onun için sahada kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

“Taraftarımızın önünden güzel bir skorla ayrılmak istiyoruz”

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacağını hatırlatan Çalımbay, “Bu maçtaki oyun düzeni veya bizim maça ne tür bir kadro ile çıkacağını bilemiyoruz. O yüzden de belli oyunculara bir önlem alma şansımız yok. Hiçbir zaman da öyle bir şey yapmadım. Biz takım oyunu oynamak zorundayız. Bizim için önemli olan sahamızdaki bu maçı kazanmak. Hiçbir zaman defans yapan veya beraberliği düşünen bir oyun sistemimiz hiçbir zaman olmadı. Yine aynı şekilde elimizden gelen her şeyi yapıp taraftarımızın önünden güzel bir skorla ayrılmak istiyoruz. Tek istediğimiz şey taraftarımızın desteği. Burada göreve başladığımdan beri benim en çok memnun olduğum şey taraftarın desteği. İnşallah aynı şekilde devam eder, ne olursa olsun maçın sonuna kadar bizi desteklerse bizim açımızdan çok iyi olur” şeklinde konuştu. Zorlu Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakası kapsamında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek. İlgili Haberi Oku

“Şenol Hoca Beşiktaş'ı düşünmek biz de Trabzonspor'u düşünmek zorundayız”

Beşiktaş maçının hem kendisi hem de Şenol Güneş için çok önemli olduğuna vurgu yapan başarılı teknik adam şunları söyledi:“İkimizin de yeri ve konumu itibariyle çok çok önemli bir maç. İnşallah maçın dostça biteceğine inanıyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şenol hocanın başarılarından ötürü çok seviniyorum. Ben de Trabzon'da çalışmaktan ötürü çok mutluyum. Şenol hoca ile böyle bir maçta karşı karşıya gelmek benim içimi de çok güzel bir şey. Ben de yıllarca Beşiktaş'ta forma giydim. Başka hiçbir kulüpte oynamadım. Beşiktaş'ta en çok şampiyonluk gören en çok oynayan oyuncuyum. Aynısı Şenol hoca için burada Trabzonspor'da. Onun için çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şenol hoca orada Beşiktaş'ı düşünmek, biz burada Trabzonspor'u düşünmek zorundayız. Şenol hocanın memleketi burası. Benim de doğduğum büyüdüğüm, hayatımın geçtiği yer Beşiktaş Kulübü. Her açından güzel bir maç olacak. Ligdeki konumumuz açısından bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor.”

“Yorgun bir Beşiktaş olacağına inanmıyorum”

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile kupa maçı oynayacak olmasını da değerlendiren Çalımbay, “Karşımızda yorgun bir Beşiktaş olacağına inanmıyorum. Böyle maçları kaldıracak bir takım. Beşiktaş takımının geniş bir kadrosu var. Şenol hocanın bana göre bir şansı oturmuş bir kadrosu olması. Bu konuda Şenol hocanın büyük bir avantajı var. Maç oynaması dezavantaj değil bir avantaj. Fenerbahçe maçından sonra bizim maça değişik bir kadro ile çıkabilirler. Biz her türlü önlemimiz almak zorundayız. Bizim açımızdan kolay bir maç olmayacak ama ben taraftarımıza ve futbolcu arkadaşlarımıza çok güveniyorum. Bu maç bizim için çok önemli hele Alanya maçını kazandıktan sonra bu maçın önemi bizim için daha da arttı. Taraftarımızdan tek isteğimiz destek” açıklamasında bulundu. Rıza Çalımbay öğrencilerine Beşiktaş`ı ezberletiyor! Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay öğrencilerine siyah beyazlıları ezberletiyor. İlgili Haberi Oku

“Tek amacımız kalan 11 maçımızı çok iyi bir şekilde bitirmek”

“Buraya geldiğimizden beri son dönemde bazı şanssızlıklar yaşasak da güzel şeyler yapıyoruz” diyen tecrübeli teknik adam, “Tek amacımız kalan 11 maçımızı çok iyi bir şekilde bitirmek. Ben buna yürekten inanıyorum. Tek isteğimiz taraftarımızın takımlarına, oyuncularına daha fazla sahip çıkmaları, tek yürek olmaları. Trabzonspor'un hedefi kalan 11 maçı en iyi şekilde bitirip, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. 2. yarı kazanmamız gereken maçları rahat kazanabilseydik, şansızlığımız olmasıydı çok daha iyi yerlerdeydik. Alanya maçını kazandıktan sonra bu maçın önemi daha da arttı. Bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor” dedi.

“Bu maçtan kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil”

Burak'ın bu maçta kart cezalısı olması nedeniyle oynayamayacak olmasını da değerlendiren Çalımbay, “Burak'ın bu maçta oynamamasının avantajı da var, dezavantajı da var. Dezavantajına gelince tabiki Burak en golcu oyuncumuz. Oynasaydı çok bir şeyler sarf edebilirdi. Ama yapacak bir yel yok. Bu böyle oldu. Bir sevindiğimiz olay kartlarını sıfırlıyoruz. Ondan dolayı biraz seviniyoruz diyelim. Geçen maç biz maçı kazanırken bütün takımı sayıyorum ama iki kişi oyuna girdikten sonra çok katkıları oldu. Hem Yusuf hem N'doye olsun. N'doye'n çok katkıları oldu. Bu maçtan kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil bu maçı biz en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en üst seviyede oynayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan: `Avrupa`yı didik didik ediyoruz` İlgili Haberi Oku