Milan Rapaic unutamıyor: ‘Adını anmak istemediğim bir teknik adam’

Fenerbahçe'nin unutulmaz Hırvat futbolcusu Milan Rapaic, Fenerbahçe günlerinden bahsetti. Rapaic, eski hocası Werner Lorant ile yaşadığı sıkıntılı dönemi hala unutamazken, "Eğer Mustafa Denizli kalsaydı 10-15 yıl daha Fener'de oynardım. Ama sonra adını anmak istemediğim bir teknik adam (Werner Lorant) geldi. Beni oynatmadı, 6-0'lık G.Saray maçını bile kenardan izledim" dedi.

Fenerbahçe formasıyla 2000-2003 yılları arasında efsaneye dönüşen ve Fenerbahçe’nin 2000-2001 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldızlardan eski futbolcu Milan Rapaic verdiği bir röportajda Türkiye yıllarını anlattı. Hırvat futbolunun unutulmaz ismi Rapaic, oğlu Boris’in Fenerbahçe U22 takımında forma giymesiyle Türkiye’de yeniden gündemde. Rapaic, oğlu Boris’ten, Türk futbolundan, Werner Lorant’la yıldızının barışmadığından ve kariyerinin satır başlarından söz etti.

Rapaic oğlu hakkında, “Ben onun babasıyım, ne desem yanlış anlaşılabilir. Sadece şunu söyleyeyim; 13-14 yaşlarında bile önemli teklifler aldı ama çok erkendi. Inter’e onu Roberto Mancini transfer etti ve 18 yaşında Inter A Takımı’nda oynattı. Boris, Türkiye’ye gelmekten mutlu. Çünkü Türk futbolu, İtalya’ya göre önemli fırsatlar sunuyor. İtalyan futbolu uzun süredir gerileme döneminde. Boris de bu yüzden kariyerini çıkıştaki Süper Lig’de sürdürmek istedi” diye konuştu.

NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Fenerbahçe Doğuş maçında taraftarın kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu anları ise “Dile kolay tam 15 sene olmuş, böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ben fark etmedim, oğlum ‘Baba senin için bağırıyorlar’ deyince bir anda kitlendim. Ne yapacağımı şaşırdım, oğlum ‘Baba ayağa kalksana’ dedi. Alkışla mı karşılık vereceğim, selam mı vereceğim bilemedim. Fenerbahçe taraftarını, Kadıköy’ün ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Orada zorlu maçları hep taraftarımızla almıştık. 15 yıl sonra “Rap Rap Rapaic” tezahüratlarını duymayı beklemezdim, beni çok şaşırttılar” şeklinde aktardı.

Kasımpaşalı Samuel Eduok futbol için üniversite eğitimini bıraktı İlgili Haberi Oku Fenerbahçe’de oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarından Semih Şentürk’ün kariyerine devam ettiği ifade edilince şaşkınlığını gizlemeyen Rapaic, “Semih hala oynuyor mu? (Şaşırıp, kahkaha atarak, yaşını soruyor)… 34 demek; doğru bizim dönemimizde çok gençti. Hala gençmiş (gülüyor). Bence daha yıllarca oynar. O iyi bir golcüydü” dedi.

‘ADINI ANMAK İSTEMEDİĞİM BİR TEKNİK ADAM’

Lorant döneminden de söz eden Rapaic, Alman teknik adamın adını ağzına bile almadı. 44 yaşındaki eski futbolcu, “Fenerbahçe taraftarının beni Alex gibi ayrı bir yere koyması gurur verici. O benden çok daha uzun süre F.Bahçe’ye hizmet etti, büyük başarılar kazandı. Ben de uzun süre kalmak isterdim ama olmadı. Eğer Mustafa Denizli kalsaydı 10-15 yıl daha Fener’de oynardım. Ama sonra adını anmak istemediğim bir teknik adam (Werner Lorant) geldi. Beni oynatmadı, 6-0’lık G.Saray maçını bile kenardan izledim” ifadelerini kullandı.

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