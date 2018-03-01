Mehmet Ekici 16 maç sonra…

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilk 11’e döndü.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıkların ardından Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu.

Fenerbahçe TFF temsilcileri için savcılığa başvuracak Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinin ardından PFDK tarafından açıklanan cezalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ve Süper Lig'de Sivasspor maçlarında forma giyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.