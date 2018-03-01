Mehmet Demirkol: ‘Ali Koç; Beşiktaş’a, Galatasaray’a başkan adayı olsa…’

Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında Habertürk yazarı Meriç Müldür'ün Fenerbahçe'de yaklaşan seçimi değerlendirdiği yazısını yorumlarken çarpıcı bir tespitte bulundu. Demirkol, "Ali Koç; Beşiktaş'a, Galatasaray'a aday olsa, bugün başkan olur" dedi.

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Demirkol, Habertürk’ten Meriç Müldür’ün yazısındaki “Bugünlerde kiminle konuşsam hepsinden işittiğim aynı. Nihat Özdemir, Abdullah Kiğılı, Ömer Temelli gibi camianın önde gelenleri de dahil… ‘Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kaybedecek.’ Gerekçesini de şöyle açıklıyorlar.. ‘Aziz Yıldırım bu kulübün gelmiş geçmiş en büyük başkanı. Kim gelse onun yerini tutamaz.

Çünkü kimse kendini Aziz Yıldırım gibi kulübüne adamaz. Ali Koç kazanırsa Yıldırım gibi bir değeri kaybetmiş oluruz. Aziz Yıldırım kazanırsa da kulübün geleceği Ali Koç'u kaybederiz. Yani kim kazansa Fenerbahçe kaybedecek’ Hayallerini süsleyen de Aziz Yıldırım başkanlığında Ali Koç başkanvekilliğinde yeni bir dönem. Bu dönem bitiminde de başkanlığın Ali Koç'a devredilmesi” ifadelerine karşın çarpıcı bir tespitte bulundu.

Demirkol, “Hiç böyle bakmıyorum ben. Tam aksine, Türkiye’de herhangi başka bir kulüp düşün. Ali Koç gibi bir figür başkan adayı ve seçilme ihtimali çok düşük! Bu zenginliktir. Bence çok düşük. Ali Koç; Beşiktaş’a, Galatasaray’a aday olsa, bugün başkan olur” ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesinden açıklama; `Atatürk`ün imzası sahte olamaz` 1931 yılında Atatürk'ün F.Bahçe'ye gönderdiği belgedeki imzasıyla Murat Bardakçı'nın “Şaibeli” dediği imza aynı. G.Saray tarihçisi Melih Şabanoğlu, “Bu belge 1928'den beri müzede. Sahte olamaz” diye konuştu. İlgili Haberi Oku