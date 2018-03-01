Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara hakkında flaş iddia!

İtalyan devi Inter'in Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın bir başka Interli futbolcu Marcelo Brozovic ile ilişki yaşadığı iddiası İtalyan basınında gündeme damga vurdu. Maxi Lopez ile evli olduğu sırada Icardi ile ilişki yaşayan ve 2014'te boşanıp Icardi ile evlenen Wanda Nara iddiaları yalanlarken Icardi'nin Brozovic ve Nara'yı Instagram'da takibi bırakması soru işareti yarattı.

Inter’in yıldız golcüsü Mauro Icardi futbolundan ziyade son günlerde eşi Wanda Nara ile gündemde. 2013 yılında o dönem Icardi’nin Inter’den takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olan Nara, evliliği sürerken Icardi ile ilişki yaşamaya başlamış ve 2014’te Maxi Lopez’den ayrılıp Mauro Icardi ile evlenmişti.

2014’ten bu yana evliliklerini sürdüren çift yeni bir dedikodu ile gündemde. İtalya basınında Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi Inter’de forma giyen 25 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic ile aldattığı iddia edildi. Icardi çiftinin evliliklerinin bitme noktasında olduğu da iddia edilirken 25 yaşındaki golcünün Brozovic ve Wanda Nara’yı Instagram’dan takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.

‘AVUKATIM İLGİLENECEK’

Bu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Wanda Nara ise iddiaları reddetti. Icardi’nin aynı zamanda menajeri de olan Nara, “Son günlerde çok sayıda yalan haber çıkmaya başladı. Böyle iddiaları normalde cevaplamazdım ama iddialar çok ağır. Ben bir anneyim ve 5 çocuğum var. Her zaman onlarlayım. Aynı zamanda bir eşim. Mauro’nun eşiyim. Bu yalanlardan sonra kendimi ve ailemi korumam gerekiyor. Avukatım, her şeyle ilgilenecek” dedi.

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