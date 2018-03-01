Malatya’da 19-0’lık maç 60. dakikada hakem kararıyla bitti

Amatör Lig'de Malatya İdman Yurdu ile Erkenek Hürriyetspor arasında oynanan maçta 19 gol atılınca hakem maçı erken bitirdi.

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 1. haftasında oynanan Malatya İdman Yurdu-Erkenek Hürriyetspor müsabakası, sahalarda ender görülen olaylardan birine sahne oldu. Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55. dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60. dakikada bitirdi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2. Amatör müsabakasında yaşandı.

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Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.

Ortaya çıkan 19 farklık galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.