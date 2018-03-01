MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti izle! İşte BJK FB kupa maçı golleri ve maç sonucu gelişmeler…

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı nefesleri kesti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş 1-0 öne geçmesine rağmen, 2-1 geriye düştü fakat 9 kişi kalan Fenerbahçe'ye karşı 2. golü bularak zorlu maçın 2-2 bitmesini sağladı. Son yılların en gergin derbisine sahne olan Beşiktaş Fenerbahçe maçında kartlar havada uçuştu. Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti günün en merak edilen spor konularından biri haline geldi. Heyecanın hiç azalmadığı Beşiktaş Fenerbahçe maçını kaçıran veya tekrar izlemek isteyen futbol severler için Beşiktaş Fenerbahçe maçının golleri ve Beşiktaş Fenerbahçe maçının özeti...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş Fenerbahçe maçı nefesleri kesti. Son yılların en gergin derbilerinden birine sahne olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı goller, kartları, saha olayları ile unutulmaz maçlar arasına girdi. Maçın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş Fenerbahçe maçının özetini izlemek için Google üzerinden araştırma yapıyor. Haberimizde buluna link aracılığı ile Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı özeti ve maçın gollerini izleyebilirsiniz. İşte Beşiktaş Fenerbahçe özeti…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş Fenerbahçe maçında kırmızı kartlar ve olaylar, gollerin önüne geçti. Hızlı başlayan maçta Beşiktaş 14. dakikada Negredo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 17. dakikada Soldado’nun attığı golle skoru eşitledi: 1-1… Beşiktaş’ta Caner Erkin’in 36. dakikada şutu direkten döndü. Fenerbahçe’de Alper Potuk 44. dakikada Tolgay Arslan’ı ittiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Fenerbahçe 45+2. dakikada Şener Özbayraklı’nın attığı golle maçta 2-1 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Fenerbahçe maçının da ikinci yarısı ilk yarısında olduğu gibi hızlı ve gergin başladı. Henüz 52. dakikada Beşiktaş’ta Quaresma’nın Josef de Souza’nın yüzüne vurduktan sonra kırmızı kart görmesi sonrasında saha içi karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken Aykut Kocaman saha içine kadar girerek Volkan Demirel’i kalesine geçmesi için uyardı. Maçın hakemi karışıklık sonrasında Mehmet Ekici sarı kart gösterdi. Fenerbahçe’de Volkan Demirel 76. dakikada hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Beşiktaş 82. dakikada Talisca’nın attığı golle maçta skoru eşitledi: 2-2

Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/GbZBlbsEtR — Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Mart 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado

FENERBAHÇE'DE ALPER POTUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay arasında tartışma çıktı. Mehmet Ekici de tartışmaya geldi. Ardından Alper oraya gelerek Tolgay'ı itti. Sarı kartı olan Alper, 2. sarı karttan kırmızı gördü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı ilk final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay arasında tartışma çıktı. Mehmet Ekici de tartışmaya geldi. Ardından Alper oraya gelerek Tolgay'ı itti. Sarı kartı olan Alper, 2. sarı karttan kırmızı gördü.

Alper Potuk kırmızı kart sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek “Özür dilerim.” dedi.

QUARESMA DA KIRMIZI KART GÖRDÜ! SAHADA ORTALIK KARIŞTI

Derbide olay çıktı. İkinci yarı oyuna giren Ricardo Quaresma 52. dakikada kırmızı kart gördü. İkinci yarı oyuna giren Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü. Quaresma ‘nın kırmızı kart yemesinden sonra saha karıştı. Yedek futbolcular ve teknik heyetler, sahaya girdi.

Olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

55'te Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Volkan topu yatarak aldı ama ardından sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri Volkan için oyun alanına geldi. Tecrübeli eldivenin tedavisinin ardından oyuna devam edildi.

VOLKAN DEMİREL'İN GOL SEVİNCİ OLAY YARATTI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 2-1 sarı lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Alper Potuk’un kırmızı kart görmesinin ardından ilk yarıda 10 kişi kalan sarı lacivertlilerde Şener’in öne geçiren golü sonrası müthiş bir sevinç yaşandı. O sırada ekranlara gelen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in hareketi ise maça damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL DE KIRMIZI KART GÖRDÜ! FENERBAHÇE 9 KİŞİ KALDI

77'de ilk yarıda sarı kart gören Volkan Demirel, Babel'in kafa vuruşundan sonra hakeme itirazda bulundu ve ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Fenerbahçe, 9 kişi kaldı.

MEHMET EKİCİ 16 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından 16 maç sonra ilk 11’de görev aldı. En son kupada Adana Demirspor, Süper Lig’de ise Demir Grup Sivasspor maçlarında ilk 11’de görev alan Ekici, sonrasında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 11’de görev alamamıştı. Ekici bu maçla tekrar 11’de forma buldu.

TALİSCA MAÇ SONU BENFİCA HAKKINDA KONUŞTU

Mücadelenin ardından Beşiktaş‘ın yıldız futbolcusu Talisca, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Brezilyalı’nın açıklamaları:

“Çok büyük bir mücadele oldu. Belirli bir kısımdan sonra futbol oynamayı bıraktık ve Fenerbahçe’nin oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk.”

“Pazar günkü maçı kaybetmek, Fenerbahçe’nin üzerine baskı yarattı. Bugün de kazanmak istediler ve bu baskı yaratmış olabilir. Maçı iyi bitirdik ve yenilmedik.”

“Burada mutluyum, ayrılmak istemedim. Böyle açıklamam da olmadı. Kulüpler arasında problemler yaşandı. Beni tehdit eden durum yaşandı ve imza atmasaydım, sadece Türkiye Ligi’nde oynayabilirdim. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Başkan Fikret Orman’ın da haberi var”