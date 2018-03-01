Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

La Casa De Papel’in Tokyo’su tuttuğu takımı açıkladı!

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenme oranı yakalayan İspanyol televizyon dizisi La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'nun desteklediği takım ortaya çıktı.
10:291 Mart 2018
0
La Casa De Papel’in Tokyo’su tuttuğu takımı açıkladı!

28 yaşındaki Ursula Corbero Barcelona doğumlu. Kendisi hem oyuncu hem de manken! Küçük yaşlardan beri İspanya’da oyunculuk yapıyor.

La Casa De Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran İspanyol oyuncu dünya çapında bir üne kavuştu.

Güzel oyuncunun Instagram’da 2 milyonun üzerinde takipçisi var. Barcelona doğumlu olan Tokyo aynı zamanda Barcelona futbol kulübünü destekliyor.

İnstagram hesabından Barcelona formalı fotoğrafını paylaşan Ursula Corbero’nun zaman zaman maçlara da gittiği ifade edildi.

İşte güzel yıldızın İnstagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar…

STYLE by @sergiolar10

Úrsula Corberó (@ursulolita)’in paylaştığı bir gönderi ()

De cuando @sergiolar10 me transformó en zebra

Úrsula Corberó (@ursulolita)’in paylaştığı bir gönderi ()

T la lianta (esta noche más que nunca) #LaCasaDePapel 22:45h en @antena3com

Úrsula Corberó (@ursulolita)’in paylaştığı bir gönderi ()

MIAU

Úrsula Corberó (@ursulolita)’in paylaştığı bir gönderi ()

@hotelformentor #FormentorAroyalHidewayHotel #LiveFormentor by @silvia__alonso

Úrsula Corberó (@ursulolita)’in paylaştığı bir gönderi ()

Etiketler
barcelona ispanya La Casa De Papel tokyo Ursula Corbero
Son güncelleme: 10:44 | 01.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER