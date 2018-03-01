Kupadaki derbiye damga vuran pozisyon!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Dev derbiye ilk yarıda yaşanan bir pozisyon damgasını vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi ağırlarken ilk yarıda yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin 12. dakikasında durum 0-0 devam ederken gelişen Fenerbahçe atağında Medel topa müdahale ettti ancak top Alper Potuk’un önüne doğru gitti. Topa daha yakın olan Pepe pas hatası yapınca Alper bir anda kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, topun ayaktan çıktığı ilk anda Alper’in ofsayt pozisyonunda olduğunu işaret etti ancak pozisyonun devamında topun Beşiktaşlı Medel’den geldiği görülünce sosyal medyada pozisyon tartışılmaya başladı.

Eski hakem Deniz Çoban da Twitter hesabından paylaşım yaparak ofsayt olmadığını topun Medel’den geldiğini söyledi.

Öte yandan bu pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Alvaro Negredo’nun golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Ofsayt yokTop savunma oyuncusundan geliyor!Önemli bir atak kesildi… pic.twitter.com/KQLhLFcvGU — Deniz Çoban (@denizcoban_) 1 Mart 2018

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