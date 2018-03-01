Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? BJK FB kupa maçı saat kaçta şifresiz yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki BJK FB maçı ne saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak merak ediyor. Pazar günü Süper Lig'de oynanan derbiyi Kartal 3-1 kazandı. Peki kupa maçında ne olacak? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi de belli oldu. İşte derbinin ayrıntıları

Kupada yarı final heyecanı derbi ile devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park’ta mücadele edecek. Taraftarlar heyecan içinde maç saatini bekliyor. Peki Beşiktaş Fenrebahçe maçı ne zaman? Kupada dev derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu? İşte tüm ayrıntılar…FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig maçı için karşı karşıya gelen iki dev takımın maçı sona ermesinin ardından futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman aramaya başladı. Beşiktaş Fenerbahçe kupa yarı final ilk maçı 1 Mart tarihinde oynananacak. İlk karşılaşmanın Vodefone Park'ta olacağı maç Saat 20:30'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş rövanş maçı ise 17 Mart tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadı'nda oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe kupa yarı final ilk maçı ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

1 AY İÇİNDE 3 KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu eşleşmeyle beraber 30 günde 3 kez karşı karşıya gelecekler.

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat tarihinde karşılaşan iki ekip daha sonra hafta içi 1 Mart'ta kupada ve Nisan ayında da rövanşında karşılaşacaklar.

Bu Beşiktaş'ın aynı zamanda en üstün ve farklı olduğu yan bence. Diğer takımların tribünlerine bakarsanız bunu rahatlıkla anlarsınız.” Tamamı #BeşiktaşDergisi Mart Sayısında… #Beşiktaş pic.twitter.com/io4aGhtybL — Beşiktaş JK (@Besiktas) 28 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ FIRAT AYDINUS

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde perşembe günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; zorlu mücadelede düdük Fırat Aydınus’ta olacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ın ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçında yarın Vodafone Park’ta saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig’de oynana derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine kupada da üstünlük kurmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası’nda şimdiye kadar 13 kez eşleşen ve 20 maç yapan iki takım arasında siyah-beyazlı ekibin 11, Fenerbahçe’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki takım kupada 3 kez final, 4’er kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 9 kez Fenerbahçe ise 4 kez turu geçebildi.

Kupada oynanan 20 maçta Kara Kartal, 30 kez fileleri havalandırırken, Kanarya ise 21 kez rakip ağları sarstı.