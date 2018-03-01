Galatasaray Stadyum Müzesi taraftarla buluştu

Resmi açılışı dün yapılan Galatasaray Stadyum Müzesi, bugünden itibaren Galatasaray taraftarı ile buluştu.

Sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava şartlarına karşın 1000'i aşkın ziyaretçi Galatasaray Stadyum Müzesi'ne akın ederken; kupalarla, tarihi belgelerle, nostaljik formalarla bol bol fotoğraf çektirme şansı buldu. Galatasaray'ın tarihini anlatan kısa film ile de duygusal anlar yaşanırken stat turu organizasyonunda ziyaretçiler basın toplantı odasından, soyunma odası koridorlarına; yedek kulübelerinden, tribünlere kadar birçok bölgeyi gezme fırsatı yakaladı.

Galatasaray Stadyum Müzesi bundan böyle pazartesi ve iç saha maç günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 arası ziyaret edilebilecek.