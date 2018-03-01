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Galatasaray Stadyum Müzesi taraftarla buluştu

Resmi açılışı dün yapılan Galatasaray Stadyum Müzesi, bugünden itibaren Galatasaray taraftarı ile buluştu.     
17:211 Mart 2018
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Galatasaray Stadyum Müzesi taraftarla buluştu

Sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava şartlarına karşın 1000'i aşkın ziyaretçi Galatasaray Stadyum Müzesi'ne akın ederken; kupalarla, tarihi belgelerle, nostaljik formalarla bol bol fotoğraf çektirme şansı buldu. Galatasaray'ın tarihini anlatan kısa film ile de duygusal anlar yaşanırken stat turu organizasyonunda ziyaretçiler basın toplantı odasından, soyunma odası koridorlarına; yedek kulübelerinden, tribünlere kadar birçok bölgeyi gezme fırsatı yakaladı.

Galatasaray Stadyum Müzesi bundan böyle pazartesi ve iç saha maç günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 arası ziyaret edilebilecek.

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