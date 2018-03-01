Fırat Aydınus Fenerbahçe yedek kulübesini çıldırttı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmada Fırat Aydınus, kararları ile sarı-lacivertli yedek kulübesini adeta çıldırttı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk etti.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, karşılaşmanın 25. dakikasında verdiği iki kararla önce Beşiktaş, sonra da Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekti.

Önce Talisca’ya yapılan harekete devam kararı veren Fırat Aydınus, Şenol Güneş’i kızdırdı. Pozisyonun faul olduğunu savunan Şenol Güneş, Fırat Aydınus’a sert bir şekilde itiraz etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman`dan kadro açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile oynanacak maçta sahaya sürdüğü kadro hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

Bu pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Soldado, Pepe’nin müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda da oyunu devam ettirdi. Ancak bu karar Fenerbahçe yedek kulübesini çılgına çevirdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yedek futbolcular, neredeyse saha içine kadar Fırat Aydınus’un kararını protesto etti.

Fenerbahçeli futbolcuların Fırat Aydınus’un birçok kararına itiraz ettikleri gözlendi.