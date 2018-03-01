Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park’a ulaştı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park'a ulaştı. Polis davulların içinde meşale aradı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek…

Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun önünde toplanarak yola çıkan sarı lacivertli taraftarlar, 17.30 civarında Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alındı. İlk maçta stada davulların içinde meşale sokan Fenerbahçe taraftarları bu kez didik didik arandı.

Meşaleleri derbiye davulun içinde sokmuşlar! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında yakılan meşalelerin stada davullar içerisinde konulduğu belirlenirken o anların görüntüleri oraya çıktı. Meşaleleri stada sokan şüphelinin başkasının passolig kartı ile stada girdiği tespit edilirken yürütülen çalışmalarda toplamda 6 kişi gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku