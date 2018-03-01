Fenerbahçe’de Alper Potuk kırmızı kart gördü!
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe’de Alper Potuk, Beşiktaş derbisinin 44. Dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Maçın 39. Dakikasında Caner Erkin kontratağa çıkarken taktik bir faul yapıp sarı kart gören Alper, 44'te bu sefer Tolgay Arslan'ı itti ve hakem Fırat Aydınus önce ikinci sarı kartını sonra da kırmızı kartını çıkardı.
Hareketin ardından pişman olan Alper Potuk oyundan çıkarken kendi taraftarından da özür diledi. Fenerbahçe daha sonra Volkan’ın da kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.
Yıldız futbolcu maç sonunda Instagram hesabından yaptığı açıklama ile taraftarlardan özür diledi.
Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı.İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım başta olmak üzere bütün FENERBAHÇE camiasından özür diliyorum.Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın.