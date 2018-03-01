Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan kadro açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile oynanacak maçta sahaya sürdüğü kadro hakkında konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmaya sürpriz bir 11 ile çıktı. Hem Valbuena’yı hem de Giuliano’yu yedek kulübesinde oturtan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici’ye ilk 11’de şans verdi. Konu hakkında maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Kocaman, tercihinin sebebini açıkladı.

Fenerbahçe TFF temsilcileri için savcılığa başvuracak Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinin ardından PFDK tarafından açıklanan cezalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) fikstür tercihlerine göndermede bulunan Aykut Kocaman “Hemen bu maçın arkasından bağlayacağımız lig maçında dinlenme şansımız çok az. Bunu da düşünerek, Beşiktaş maçı da olsa, böyle bir kadro yapmak zorunda kaldık. Beşiktaş’ın böyle bir derdi yok” dedi. Hatırlanacağı üzere Aykut Kocaman, daha önce Türkiye Kupası maçının neden Çarşamba günü oynanmadığına anlam veremediğini ve kendilerinin lig maçını Pazar günü oynarken Beşiktaş’ın Pazartesi oynayacak olmasını eleştirmişti.