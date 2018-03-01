Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'tan Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattı.

NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada, 76ers’ın forvet pozisyonunda görev alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

Sezona Hawks’ta başlayan ve iki yıl önce de 76ers forması giyen Ersan İlyasova, NBA’de bu iki takımın yanı sıra Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Oklahoma City Thunder’da görev yaptı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40’ına ilk 5’te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika süre alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı.

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