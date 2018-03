Efsane futbolcu Steven Pienaar futbolu bıraktı

Güney Afrikalı futbolcu Steven Pienaar 35 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde Borussia Dortmund, Everton, Tottenham ve Sunderland gibi takımların formasını giyen başarılı kanat oyuncusu son olarak Güney Afrika ekibi Bidvest Wits FC'de forma giyiyordu. Güney Afrika Milli Takımı ile 62 maça çıkan Pienaar bu formayla 3 gol, 5 asistlik performans göstermişti.

It's been an amazing ride made more special by you, the fans. Thank You. It's been an honour. pic.twitter.com/qsy4bZCLjT

— Steven Pienaar (@therealstevenpi) 28 Şubat 2018