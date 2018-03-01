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Drogba’dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Drogba, sarı-kırmızılı takımla attığı ilk golü sosyal medya hesabından paylaştı.
07:481 Mart 2018
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Drogba’dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray’ın Fildişili eski yıldızı Didier Drogba yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor’a karşı attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü “Çünkü oldu” yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin’i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.

Drogba’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Etiketler
Didier Drobga galatasaray sosyal medya
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