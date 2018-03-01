Demirkol’dan Yılmaz Vural’a sert çıkış! ‘O zaman git Almanya’da çalış’

Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında gündeme dair düşüncelerini paylaştı. Mehmet Demirkol, Türkiye'deki teknik direktör sirkülasyonuna yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol, Galatasaray’da teknik direktör değişikliğinin temel sebeplerinden birinin yeterli kadro derinliğinin olmayış olduğunu ve hocanın bazı oyunculardan verim almaya çalışırken başına iş açabileceğini söyledi.

Demirkol futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:

‘Muslera çok kötü. Kendi standardında değil. Zaten formunda olsaydı Akhisar Belediyespor maçında o forma giymezdi. Form tutsun diye oynatıldığını düşünülüyorum. Muslera’nın karşısındaki her oyuncu artık gol atabileceğini düşünüyor.

Türkiye’nin 1 numaralı başkanı İlhan Cavcav bir defasında “UEFA Kupası tamamen zarar.” demişti bana. Bu insanlar şirketlerini böyle mi yönetiyor Allah aşkına?

Türkiye’de teknik direktör konusunda aşırı bir sirkülasyonun olmasının iki nedeni var. Birincisi dolap dönüyor, ikincisi ise yöneticiler maalesef işi bilmiyor.

Yılmaz Vural, hâlâ Türk futbolunu eleştiriyor. O zaman git Almanya’da çalış kardeşim. Köln spor akademisinden değilmisin 3. turu atıyorsun. Hala öyle diyor böyle diyor. E sen yaptın kardeşim ben yapmadım ki.Bu sistemin içinde olan ben değilim ki.’

Yılmaz Vural canlı yayında başkanla kavga etti TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı. İlgili Haberi Oku