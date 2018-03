CANLI YAYIN: Survivor all star takımında gerginlik… Nihat Doğan ve Murat Ceylan… Survivor canlı izle!

Survivor 2018 bugün 14. bölümü ile TV 8 kanalında yayınlanacak. Ödül oyunu için zorlu mücadele girecek olan All Star ve Gönüllüler takımın yarışı merakla bekleniyor. Günün en merak edilen olayında ise Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın Murat Ceylan ile ters düşmesi Survivor yeni bölüme damga vuracak. İşte TV 8 yayın akışı ve Survivor canlı izleme linki...

Ekranların vazgeçilmez eğlence programı Survivor 2018 fırtına gibi esmeye devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler tv8 canlı yayınını internet üzerinden nasıl izlenir araştırıyor. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Survivor yeni bölümünü canlı izleyebilirsiniz. Survivor yeni bölümde de kıyasıya mücadele yaşanacak. Survivor'da Gönüllüler ve All Star takımları ödül oyununu mücadelesini verirken, all star yarışmacılarının adasındaki tartışma güne damgasını vuracak. Nihat Doğan’ın Ümit Karan ile birlikte takım arkadaşlarını eleştirdiği, Murat Ceylan’ı hedef gösterdiği konuşmalar Survivor yeni bölüme damgasını vurdu. Günün en canlı alıcı olaylarının yer aldığı ve all star adasındaki gergin anlar Survivor yeni bölüm fragmanı içinde yer alıyor. Haberimizden ödül oyununu kazanının belli olacağı, all star adasında yaşanan tartışmayı kaçırmak istemeyenler Survivor 14. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayın akışına ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR TV8 CANLI YAYIN

Survivor’da performansları en çok merak edilen isimlerin başında gelen Ümit Karan ile Nihat Doğan’ın arasındaki fikir alışverişleri çok konuşulacak. Turabi’yi ima ederek, isim vermeden arkadaşlarını mücadele etmemekle eleştiren iki güçlü yarışmacı birçok takım arkadaşını da isim vererek eleştiriyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Canlı

02:15 Yemekteyiz

04:00 Gerçeğin Peşinde

05:30 Gel Konuşalım