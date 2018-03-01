CANLI İZLE: Arsenal Manchester City maçı canlı yayın! İşte Arsenal Manchester City maçını yayınlayan kanal

Premier Lig'de heyencan devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük favorisi zorlu Arsenal deplasmanında. Arsenal Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde canlı izle linki yer alıyor. Peki Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda? İşte dev mücadele hakkında merak edilen her şey...

Premier Lig’de zor günler geçiren Arsenal, Premier Lig'de açık ara lider olan Manchester City'i taraftarının önünde yenerek rakibine ağır bir darbe indirmek istiyor. Türkiye’de de canlı yayınlanacak Arsenal Manchester City maçını heyecanla bekleniyor. Arsenal Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Arsenal Manchester City maçı canlı yayın linki bulunuyor. Bu sene Manchester City’in gölgesinde kalan Arsenal final maçında City'i devirerek taraftarlarını sevindirmek istiyor. İşte Manchester City Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı ve Manchester City Arsenal maçı canlı izlemenin yolu…

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA

İngiltere Premier Lig’de Arsenal sahasında Manchester City’i konuk edecek. Bu akşam 22.45’te Emirates Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Andre Marriner yönetecek. Futbolseverler bu nefes kesecek Arsenal-Manchester City maçını S Sport’tan canlı izleyebilecekler.

Bellerin does well to find @aaronramsey on the edge of the box – but again Ederson reacts smartly to keep him out#AFCvMCFC 0-1 (23) pic.twitter.com/NKnA2wWJCv — Arsenal FC (@Arsenal) 1 Mart 2018

ARSENAL MANCHESTER CİTY İLK 11

ARSENAL: Petr Cech, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi, Hector Bellerin, Nacho Monreal, Granit Xhaka, , Jack Wilshere, Henrikh Mkhitaryan, Mesut Özil, Pierre Aubameyang

MANCHESTER CİTY: Ederson, Kyle Walker,Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva, Raheem Sterling,Fernandinho, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Sergio Agüero

27. GOOOOOAAAAL | @leroysane19 sets up @21lva who neatly slots it past Cech to double our lead! 0-2 pic.twitter.com/6ogPHHOMkO — Manchester City (@ManCity) 1 Mart 2018

GUARDİOLA: “ARSENAL KARŞISINDA HEP ZORLANIYORUM”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arsenal maçı öncesinde yaptığı açıklamada Arsenal karşısında hep zorlandığını ifade etti. Bu sezonki hedefleri hakkında da konuşan Guardiola önceliklerinin Premier Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Zorlu maç öncesi konuşan teknik adam, “Bizim ilk hedefimiz Premier Lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası’ndan çok Premier Lig’de şampiyon olmak istiyoruz. 6 maç daha kazanmak istiyoruz ve zorlu maçlarımız var.” ifadelerini kullandı.

Arsenal karşısında şanslarını da değerlendiren Guardiola, “Arsenal her zaman zor bir rakip. Özellikle sahalarında çok sert bir takım. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile buraya rakip olarak çıktım ve hep zorlandım.” dedi.