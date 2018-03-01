CANLI | Beşiktaş – Fenerbahçe | İlk yarı sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor'da...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park’ta oynanan mücadele saat 20:30’da başladı. Zorlu karşılaşmayı hakem Fırat Aydonus yönetiyor.

ATV ekranlarından naklen yayınlanan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini siyah beyazlı ekip 3-1 kazanmayı başarmıştı.

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İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado

DERBİDE İLK 11’LER BELLİ OLDU! pic.twitter.com/Wl1807QN39 — SKOR (@SozcuSkor) 1 Mart 2018

FORVETTE SOLDADO

Teknik direktör Aykut Kocaman, forvette Roberto Soldado’ya forma verdi.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında dahil olan Soldado, ZTK’da forma giydiği 3 maçta 2 gol kaydederek kupada takımını galibiyete taşıdı.

MEHMET EKİCİ 16 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından 16 maç sonra ilk 11’de görev aldı. En son kupada Adana Demirspor, Süper Lig’de ise Demir Grup Sivasspor maçlarında ilk 11’de görev alan Ekici, sonrasında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 11’de görev alamamıştı. Ekici bu maçla tekrar 11’de forma buldu.

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PEPE İLE TALİSCA 11’DE

Süper Lig’de oynanan maçta cezalı oldukları için forma giyemeyen Pepe ile Talisca, bu karşılaşmada forma giyerken, Oğuzhan Özyakup yedek soyundu.

QUARESMA, BABEL, ADRİANO YEDEK

Beşiktaş’ta Quaresma, Babel ve Adriano yedek soyundu. Ligde oynanacak Trabzonspor maçını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma ve Babel’e ilk 11’de yer vermezken, yerlerine Caner, Lens ve Tosic görev aldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte son 2 antrenmanda yer almayan Tolga Zengin, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.