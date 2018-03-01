Beşiktaş Fenerbahçe maçını izlemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları Vodafone Park’a Bayern Münih atkısıyla geldiler

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı için Vodafone Park'a gelen sarı-lacivertli taraftarlarda bazılarının, Bayern Münih atkısı taşıdığı gözlendi.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park’a ulaştı. Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun önünde toplanarak yola çıkan taraftarlar, 17.30 civarında Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada geldi. Bazı Fenerbahçe taraftarlarının Vodafone Park’a, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih atkısıyla gelmeleri dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih’e 5-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe TFF temsilcileri için savcılığa başvuracak Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinin ardından PFDK tarafından açıklanan cezalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alınıyor.