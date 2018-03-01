Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı. Gerilimin maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odası koridorlarına da sıçradığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı! Quaresma Josef'e attığı yumruk sonrası kırmızı kart gördü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ilk yarının son dakikaları gergin geçti. Alper Potuk’un kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe’nin 45+2’de Şener Özbayraklı ile bulduğu gol sonrası Volkan Demirel’in sevinci, iki takım futbolcularının da sinirlerinin gerilmesine neden oldu.

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Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel, ilk yarının son düdüğünün ardından hakem Fırat Aydınus’a itirazlarda bulunurken; soyunma odası koridorlarında da Beşiktaşlı Caner Erkin ile Fenerbahçeli Nabil Dirar arasında koridorda tartışma yaşadığı belirtildi. Yayıncı kuruluş, iki futbolcu arasındaki tartışmalara diğer futbolcuların da dahil olduğunu iddia etti.

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İKİNCİ YARI ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı… İki takım futbolcuları arasındaki gerilimin devam ettiği gözlenirken, maçın 51. dakikasında, oyuna ikinci yarıda giren Quaresma’nın topsuz alanda Josef’e yaptığı hareket sonrası Fırat Aydınus, doğrudan kırmızı kartını çıkardı. Çılgına dönen Quaresma, sinirli bir şekilde yerde yatan Josef’in yanına gitti. Diğer futbolcular tarafından uzaklaştırılan Portekizli yıldız, bir türlü sakinleşmedi. Arkadaşlarının durdurmaya çalıştığı Quaresma, ısrarla tekrar Josef’in yanına gitmeye çalıştı. Tüm futbolcuların dahil olduğu olaylarda Quaresma, o karmaşada Pepe’yi iten Mehmet Ekici’ye yumruk attı. Volkan Demirel ile Pepe arasında da gerilimin tırmandığı gözlendi.

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