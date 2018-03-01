Aykut Kocaman’dan Çarşı Grubu’na cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın kendisine hakaret içeren paylaşımı hakkında konuştu. Aykut Kocaman, "Çarşı Grubu da bu haldeyse çok üzüntü verici" dedi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz Pazar günü Spor Toto Süper Lig’de oynanan maç sonrası Çarşı Grubu’nun yaptığı bir paylaşım gündeme oturmuştu. Aykut Kocaman’ın fotoğrafını kullanarak “Dolmabahçe’de kayboldu. Tasması var!!!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sonrası Fenerbahçe Kulübü, Çarşı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aykut Kocaman, bugün kupada oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası konu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Çarşı`nın Aykut Kocaman`a hakaret ettiği paylaşım hakkında harekete geçti Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve Aykut Kocaman'a hakaret içeren bir paylaşımda bulunan Çarşı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. İlgili Haberi Oku

Çarşı Grubu’na yanıt veren Aykut Kocaman, şunları söyledi:

“Sosyal sorumluluk projelerinde duyarlı olan Çarşı grubu benim fotoğrafımı yayınlayarak aşağılamaya çalışıyor. Hep takdir ettiğimiz bir grup. Van’daki insanlar için ortak duyguyu yaşamak için soyunan insanlar. Ancak sonradan başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Nedir bu? Çarşı grubu da bu haldeyse çok üzüntü verici… Eğer onlar da bunu yapabiliyorsa hikaye bitmiş… Beni bu dünyada yaşayan bir canlıyı kullanarak aşağılamaya çalışıyorlar. O canlılardan biri benim evimde de yaşıyor. Üzüldüm ama aşağılanmış hissetmedim. Bu ortam futbol ortamı değil. Kimseye faydası olmayacak. Bu ortamı yaratanların, ki içinde biz de varız, kimseye faydası olmayacak.”