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Antoine Griezmann 100’ler kulübüne katıldı

Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 100 gol barajını geçen 3. oyuncu oldu.
10:311 Mart 2018
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Antoine Griezmann 100’ler kulübüne katıldı

Atletico Madrid'in Leganes'i 4-0 mağlup ettiği maçta goller Antoine Griezmann'dan geldi. Maçın 26, 35, 56 ve 67. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Griezmann, La Liga'da üst üste iki maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı. Ayrıca Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico formasıyla 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu.

Daha önce Atletico formasıyla Fernando Torres (124 gol) ve Sergio Agüero (101 gol) 100 gol barajını aşmıştı. Fransız futbolcu Griezmann ise, Atletico forması ile 103 gole ulaştı. Griezmann, ayrıca La Liga tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.

01 Mart 2018 Mauro Icardi`nin eşi Wanda Nara hakkında flaş iddia! İtalyan devi Inter'in Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın bir başka Interli futbolcu Marcelo Brozovic ile ilişki yaşadığı iddiası İtalyan basınında gündeme damga vurdu. Maxi Lopez ile evli olduğu sırada Icardi ile ilişki yaşayan ve 2014'te boşanıp Icardi ile evlenen Wanda Nara iddiaları yalanlarken Icardi'nin Brozovic ve Nara'yı Instagram'da takibi bırakması soru işareti yarattı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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