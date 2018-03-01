Alper Potuk kendini yaktı! 5 dakika içinde…
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe’de Alper Potuk, karşılaşmanın 44. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maça oldukça gergin başlayan Alper Potuk, hemen her pozisyonda agresif tavırları ile dikkat çekti. Beşiktaş’ın 39. dakikada çıktığı hızlı hücumu faul ile durduran Alper Potuk, maçın hakemi Fırat Aydınus’tan sarı kart gördü.
Karşılaşmada ilk yarı sona ermek üzereyken 44. dakikada Alper Potuk, Fırat Aydınus’tan bir sarı kart daha gördü. Topsuz alanda Hasan Ali ile Tolgay arasında çıkan tartışmada Alper Potuk, Tolgay’ı ittirdi ve olay yerine gelen hakem Fırat Aydınus, Alper’e önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı gösterdi. Fenerbahçe ilk yarının son dakikasında 10 kişi kaldı. Ancak 10 kişi kalan Fenerbahçe, ilk yarının uzatma bölümünde Şener Özbayraklı ile öne geçmeyi başardı.