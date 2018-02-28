Yılmaz Vural: ‘Fatih Terim Elazığspor’u çalıştırsın bakalım!’

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'e gönderme yapan Vural, "Fatih Terim çalıştırsın bakalım Elazığspor'u. Şampiyon yapsın da göreyim. Çalıştığı iki takım var. Biri Galatasaray, biri milli takım. Göztepe'de, Ankaragücü'nde ne yaptı?" dedi.

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Akın Çorap Giresunspor’la kısa süreli macerasıyla yeniden gündeme gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, TRT Spor’da katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı. Yılmaz Vural, Fatih Terim hakkında da konuşurken ilginç ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, “Türkiye’de oyunla kazanan kaç takım var? Herkes oyuncuyla kazanıyor. İyi oyuncun varsa, iyi teknik direktör oluyorsun. Fatih Terim çalıştırsın bakalım Elazığspor’u. Şampiyon yapsın da göreyim. Çalıştığı iki takım var. Biri Galatasaray, biri milli takım. Göztepe’de, Ankaragücü’nde ne yaptı?” dedi.

‘TIMARHANE GİBİ’

Çalıştığı takımlarda yaşadığı sorunları dile getiren Vural, “Yaşadığım sıkıntılardan dolayı bazen mesleği bırakasım geliyor. Adam 12 maçta şampiyon yap beni diyor, öyle bir durumda gidiyoruz. Futbolcular sahanın içinde hepsi saf, adam kaçırıyorlar, gol yiyorsun. Saha dışında hepsi kurnaz. Böyle futbolculuk olmaz. Kulüpler tımarhane gibi” diye konuştu.

Vural ayrıca, “Fenerbahçe’de Ali Şen döneminde iki kez gece antrenör oldum. Sabah oldu ve iş bozuldu. Galatasaray’da meşhur ‘Hırsızlar’ olayında, Hagi döneminde Ergun (Gürsoy) Ağabey aradı ve ‘Hocamız sensin, Özhan (Canaydın) Ağabey de onay verdi.’ dedi. Toplantıdan sonra Hagi özür diledi, onunla devam ettiler. Beşiktaş’tan resmi bir şey gelmedi. Biz o takımlarda gol kralı ve imparator olamadık. İnsanlar bizi istiyor” ifadelerini kullandı.

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