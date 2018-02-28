Yılmaz Vural canlı yayında başkanla kavga etti
TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı.
Canlı yayına telefonla bağlanan Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural’ın takımdaki oyuncuların hangi mevkiide oynadığını bilmediği imasında bulundu. O sözlere sinirlenen Yılmaz Vural, başkana sert tepki gösterdi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.
Son güncelleme: 23:48 | 28.02.2018