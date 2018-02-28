Su içerken gol yiyen kaleciden flaş hamle

Su içerken gol yiyen Duisburg kalecisi Flekken, su şişesini geliri engelli çocuklara bağışlanmak üzere satışa çıkarttığını açıkladı.

Hafta sonu gündeme damgasını vuran Duisburg’un Alman kalecisi Mark Flekken krizi fırsata dönüştürmenin bir yolunu buldu. İşte su içerken gol yiyen kalecinin planı…

Su içerken yediği golle sosyal medyada infial yaratan Alman kaleci Flekken krizi fırsata çevirmenin bir yolunu buldu. Duisburg’un Ingolstadt’la oynadığı maçın 17’inci dakikasında kendi takımı atağı çıkınca kalenin içine girip su içmeye başlayan Flekken o sırada rakibin topu kapıp kendi kalesine doğru geldiğini fark etmemişti.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Flekken sahaya yüzünü döndüğünde artık çok geçti ve top kalesine girmişti. Kalenin içinde olduğunu unutan Flekken’in ağların önünde pozisyon aldığı anın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Duisburg kulübü, kaleci Flekken ve Flekken’in su içtiği şişenin markası olan firma ise krizi hayırlı bir iş için fırsata çevirmeye karar verdi.

Flekken elinde malum su şişesiyle kameraların karşısına geçerek şişeyi açık artırmayla satacağını ve parayı da çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Para Duisburg bölgesindeki engelli çocuklara yardım eden Zebrakids oluşumuna verilecek. Açık artırma 4 Mart günü başlayacak. Şişeyi alan kişi 5 Martta ilan edilecek.