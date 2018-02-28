Su içerken gol yiyen Duisburg kalecisi ilk kez konuştu: ‘Bir sonraki maçta…’

Bundesliga 2 ekiplerinden Duisburg forması giyen kaleci Mark Flekken, Ingolstadt maçında yediği golün ardından sessizliğini ilk kez bozdu.

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 2 takımlarından Duisburg’un kalecisi Mark Flekken, Ingolstadt maçında yediği skandal golün ardından ilk kez konuştu.

Duisburg’un Ingolstadt’ı 2-1 yendiği maçın 18. dakikasında su içtiği sırada gelişen atağı fark etmeyen kaleci, topun ağlara gitmesiyle büyük bir şok yaşamış ve sosyal medya bu olayla çalkalanmıştı.

Yediği skandal golden önce, kendi takımının attığı golün geçersiz sayıldığının farkına varmadığı için su içmeye yöneldiğini söyleyen 24 yaşındaki file bekçisi, “Bir sonraki maçta şişemi kaleye koymayacağım” ifadelerini kullandı.

Maçın 11. dakikasında Stefan Kutschke’nin penaltı vuruşunu kurtaran Flekken, yediği hatalı gol sonrasında skorun 1-1’e gelmesine engel olamazken kurtardığı penaltı ve takımın 2-1 galip gelmesi nedeniyle ağır eleştirilerden kurtulmuş oldu.

Öte yandan Duisburg’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Ahmet Engin ise 13. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu.

Duisburg kalecisi Mark Flekken , su içerken gol yedi :) pic.twitter.com/rxIO4cf0YU — Burak Özgül (@burakozgl) 24 Şubat 2018

SU ŞİŞESİ AÇIK ARTTIRMADA!

Alman ekibi, Flekken’in su şişesini, geliri engelli çocuklara bağışlanmak üzere satışa çıkarttığını açıkladı.

İletişim bilgileri açıklanırken açık arttırmanın 4 Mart tarihinde biteceği duyuruldu.

5 Mart Pazartesi günü, en yüksek teklifi verenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı belirtildi.