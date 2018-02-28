Sosyal medyayı sallayan jest!

Ünlü tenisci Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian, Williams'a yaptığı sürpriz ile herkesi şaşırttı.

Başarılı tenisci Serena Williams’ın eşi Alexis Ohanian, karısına ve çocuğunu olan sevgisini yaptığı muhteşem sürpriz ile bir kez daha ortaya koydu.

Ohanian şehrin belirli yerlerindeki reklam panolarını kiralayarak Williams ve çocuğunun resimlerini astırttı.

Alexis Ohanian, eşi Serena Williams’a sürpriz yapmak amacıyla kiraladığı 4 billboarda ‘Dünyanın en muhteşem annesi’ yazdırdı.

Serena Williams’ın eşi Ohanian’ın yaptığı bu hareket sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

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