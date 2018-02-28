Son dakika… PFDK, Fernandao’ya verdiği cezayı açıkladı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, Beşiktaş maçında attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle 2 maç men ve para cezası aldı.

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Fernandao’nun cezası belli oldu.

PFKD, Brezilyalı futbolcuya 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA’nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ”