Son dakika… PFDK, Fernandao’ya verdiği cezayı açıkladı!
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Fernandao’nun cezası belli oldu.
PFKD, Brezilyalı futbolcuya 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi.
İşte TFF’den yapılan açıklama;
“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA’nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ”