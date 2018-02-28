Rıza Çalımbay öğrencilerine Beşiktaş’ı ezberletiyor!

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay öğrencilerine siyah beyazlıları ezberletiyor.

Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında Beşiktaş´ı konuk edecek olan Trabzonspor, bugün 11.00´de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay da antrenmanlarda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Abdurrahim, Sosa, Burak ile Arda katılmadı. Castillo´nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınma koşularının ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yapıldı.

ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ KANATLARDAN ALIP GİDİYOR

Antrenmanda taktik çalışma sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay´ın sık sık oyunu durdurarak oyunculara uyarılarda bulunduğu görüldü. Beşiktaş maçının önemine vurgu yapan Çalımbay, rakiplerinin kanat organizasyonlarına dikkat çekerek, “Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş´ı izledik. Kanatlardan alıp gidiyorlar. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız” uyarılarında bulundu.

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