ÖZET İZLE: Aksiharspor Galatasaray maç özeti! GS son dakikada avantajı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'un konuğu oldu. Mücadeleyi izleyemeyen taraftarlar Akhisarspor Galatasaray maç özetini araştırıyor. Sinan Gümüş 88. dakikada attığı gol ile takımına avantajı getirdi. İşte Akhisarspor Galatasaray maç özeti...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor’u 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar son dakikada gelen gol ile rövanş öncesi avantajı kaptı. Akhisarspor Galatasaray maçının özetini izlemek isteyen taraftalar haberimizin devamında yer alan link aracılığıyla maç özetine ulaşabilirler…

MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray'ı konuk ederken Aslan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla 17 Nisan'da oynanacak rövanş öncesinde deplasman golü avantajını elde etmiş oldu.

Maçın 19. dakikasında Yevhen Seleznyov'un golüyle öne geçmeyi başaran ev sahibi ekibin sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Galatasaray, Ahmet Çalık'ın golüyle 21'de skoru eşitledi. Maçta son sözü ise Sinan Gümüş söyledi. 88'de kafa vuruşuyla galibiyeti getiren Sinan, kupada bu sezon 6. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak'ta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor maçıyla kapılarını açan yeşil-siyahlıların yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu, ilk kez 3 büyüklerden birini ağırladı. Hem Akhisarlılar hem de Galatasaray taraftarları tarihi maçta statta kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu.

OKAN BURUK ATILDI

Futbolculuk kariyerinde 12 sezon Galatasaray forması giyen Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla eski takımı ve hocası Fatih Terim'e rakip oldu. Cimbom'da yaşadığı 7 şampiyonluğun 4'ünü Terim yönetiminde kazanan, tecrübeli teknik adamla UEFA Kupası ve 2 Türkiye Kupası kaldıran Buruk, bu kez hocasını kupadan eleme hedefiyle sahaya çıktı. Okan Buruk devre arasında itirazları nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.

Akhisarspor taraftarları maç öncesi Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e büyük ilgi gösterdi. İkiliyle fotoğraf çektiren taraftarlar, Fatih Terim'e çiçek verdi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, mücadele öncesi İstiklal Marşı okunurken ay-yıldızlı bayraklarımızı açtı.