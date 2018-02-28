Mehmet Ayan’dan flaş açıklama! ‘Bana ne kardeşim! Ben bunları yemem’

Vatan Gazetesi Spor yazarı Mehmet Ayan, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayan, Arda Turan transferinin Başakşehir'i olumsuz etkilediği şeklindeki görüşlere katılmadığını vurguladı ve ekledi: "Arda Turan gelmiş, oyuncu kızmış, küsmüş çok para alıyormuş. Bana ne kardeşim sen de alsaydın. Ben bunları yemem."

Vatan Gazetesi Spor yazarı Mehmet Ayan, pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ve spor gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu…

– Süper Lig'de pazar günü oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisi ile başlayalım… Baskılı bir Beşiktaş ve çözüm bulamayan Aykut Kocaman…

– Maçın 3 yıldızı var. Birincisi Şenol Güneş, ikincisi kimse kusura bakmasın Negredo, üçüncüsü Quaresma… Güneş niye yıldız? Verdiği reaksiyonlardan sahadan çok güzel geri dönüşler aldı. Saha kenarında bir patron ve satranç ustası gibiydi. O mutlu oldukça oyuncular mutlu oldu. Oyuncular mutlu oldukça o mutlu oldu. İkincisi niye Negredo? Quaresma’nın gollerine saygı göstereceğiz. Ama Negredo sezon başından beri Beşiktaş’ta tartışılan bir adam. Santrfor elbette golle kaim olmalı. Ama sadece gol atması değil, golleri üretmesi, gollere de katkıda bulunması gerektiğine inananlardanım. İkinci golde ve Beşiktaş’ın maçı aldığı, şampiyonluk yarışında avantaj elde ettiği üçüncü golde de tavrını iyi değerlendirmek lazım. 2. golün asistini yaptı, 3. golün de içindeydi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü 3. gol, Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde belki de 1 puan demek. (Artı-eksi averaj uygulamasında) 3. sırada Quaresma. Büyük yetenek. Bu yeteneklerini sürdürebilir şekilde sergileseydi, biz Quaresma’yı 35 yaşında olsa bile Türkiye’de görmezdik. Quaresma bence fıtratına uygun işler yaptı. Maçın diğer bir yıldızı da kırılma anında ortaya çıkan Medel.

– Aykut Kocaman tarafından bakarsak…

– Çok eleştirmiyorum. Çünkü iki takımın kadro yapılarına, kadro derinliklerine ve yetenek sorgulamalarına bakacak olursak Aykut Kocaman’ın yapacağı bir şey yoktu. Kenardan kimi alabilirdi? En kabadayısı Soldado ile forveti güçlendirebilir. Hazır olmayan Mehmet Ekici’yi sahaya sürebilirdi veya Alper’i alabilirdi, zaten aldı da. İki takım arasında ciddi bir kadro kalitesi sahaya yansıdı. Aykut hocayı yerden yere vurmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Alper hamlesini biraz erken yapabilirdi. Giuliano çok döküldü, onu belki oyundan alabilirdi. Valbuena’yı merkezde serbest oynatabilirdi gibi küçük eleştiriler olabilir. Beşiktaş Türkiye’nin en zengin kadrosuyla oynuyor.

– Aykut Kocaman-Valbuena meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

– Sezon başında Aykut Kocaman’ın kim olduğu biliniyor muydu? Sezon başında Valbuena’nın ne oynadığı biliniyor muydu? Gerisi laf-ı güzaf. Aykut Kocaman bu. Doğrusu bu. Bu doğru F.Bahçelileri mutlu etmeyebilir. Ama bu doğru, Kocaman’ın gerçeğidir. F.Bahçelilerin Kocaman başta olduğu sürece, Aykut hocanın doğrularından, gerçeklerinden mutlu olmayacağını düşünüyorum. Kocaman’a sadece bir şey soruyorum: Sayın Todor Veselinovic (toprağı bol olsun) size Valbuena muamelesi yapsaydı, siz mutlu olur muydunuz? Sizin yetenekleriniz Veselinovic’le daha da büyümedi mi? Veselinovic, Aykut Kocaman’a Valbuena muamelesi yapmazdı herhalde.

– Volkan-Kameni tercihi çok tartışıldı?

– Hiç tartışmam. Aykut hoca ikisi sağlamken Kameni’yi tercih etmiştir. Tartışılacak bir tarafı yoktur.

– Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde sakindi. Özellikle Konyaspor maçında gergin gördük, Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e yaptığı davranış çok eleştirildi…

– Hoca kamuoyunun kendisini sevmesine izin vermiyor. Gazetecilerden kaçıyor. Basın toplantılarını sadece kulüp ceza almasın diye yapıyor. Güneş’e kızgınlık, küskünlük, öfke yakışmıyor. Türkiye’nin gelmiş-geçmiş en iyi 3 teknik direktöründen bir tanesinin görüşlerini daha coşkun ve gürler biçimde insanlara aktarması gerekiyor. Şenol hoca bunu tercih etmiyor. O yüzden kamuoyunda çok sevilen bir adam olması gerekirken sadece Beşiktaşlılar’ın sevdiği bir teknik adam haline geliyor.

– Kupadaki derbi hakkındaki görüşleriniz…

– Maçın hakemi Fırat Aydınus. F.Bahçe rotasyonla karşılaşmaya çıkarsa Beşiktaş’ın pazardan gelen moral üstünlüğüyle kazanacağını düşünüyorum. Ama kafa kafaya bir kadroyla çıkarsa F.Bahçe zorlaştırabilir maçı. Soldado, Mehmet Ekici, Eljif Elmas türündeki oyuncularla F.Bahçe maça başlarsa, Beşiktaş daha takım olmamış ezeli rakibi karşısında şanslı olur.

– G.Saray’da Fatih Terim’in Mariano-Linnes tercihi eleştiriliyor…

– Hoca “Ben de merak edeni merak ediyorum” dedi. Linnes’le ilgili Skorer TV’ye bilgi vereyim. Mustafa Denizli görevde kalsaydı, Linnes’i merkez orta saha oynatacaktı. Ya da ön libero oynatacaktı. Fatih hoca da Linnes’e çok güveniyor. Linnes; Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda türü merkez oyuncularının arkalarına seken toplarda sağ bek mevkiinden gelip bir yardımcı eleman gibi davranıyor. ‘Acaba Fatih hoca o ikinci görevi de yapabilme ve o enerjiye sahip olabilme yetisinden ötürü mü oynatıyor?' Diye soruyorum. Fatih hoca gibi zamanında Eboue ile bir şey inşa etmiş bir adamın Mariano gibi hücum gücü yüksek kaliteli bir bekten vazgeçmesinin sebebi sadece futbol mudur? Onu da bilmiyorum. Mariano-Linnes arasındaki tercihten ötürü hocaya saygı duyuyorum, ama tabii ki ben olsam Mariano’yu oynatırdım. Fakat Fatih hoca, Elmander’den de biliyoruz yetenek kadar emek sevdalısıdır. Sanki Linnes’in emeği, Mariano’nun yeteneğini aşmış vaziyette.

– Terim'in gelmesiyle canlanan Donk var.

– Dünya gamsızı bir adamdan böyle bir ürün çıktı ortaya. Çocuğun ayağı da çok iyi. Fiziği sırım gibi. Yeteneği var. Oyun aklı, bilgisi yüksek. 31 yaşında. Hollandalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Fernando'nun açığını G.Saray, Donk'la kapatacak denseydi, hatta Kasımpaşa maçındaki asisti de söylenseydi, Mariano sonrası G.Saray şaşırırdı. Donk'un iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fernando döndükten sonra başta stoper olmak üzere çeşitli bölgelerde oynayacağına, oyuna sonradan gireceğine kesinlikle inanıyorum.

– Başakşehir'i konuşalım. Konya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarında bir düşüş yaşandı. Arda Turan'ın gelişi takımı olumsuz yönde mi etkiledi?

– Başakşehir duygu takımı değil. Başakşehir bir proje takımı. 3. İstanbul, Kanal İstanbul, Çinli ortaklar falan… Arda Turan gelmiş, oyuncu kızmış, küsmüş çok para alıyormuş. Banane kardeşim sen de alsaydın. Başakşehir belki senin de ederinin üzerinde para veriyor. Bunları yemem. Başakşehir'de oyun gücü, oyuncu gücü geri gidiyor. Başakşehir rakibi dövercesine futbol oynardı. Başakşehir yaştan ötürü ligin sonlarına doğru düşecek bu takım. Sezon başında Başakşehir şampiyon olur demedim. Çünkü o takımın yaş ortalamasının yüksek olması hocayı zorluyor. Sorunları Arda'nın gelmesi falan değil, sorunu yaş.

– Gönderilip kısa sürede geri getirilen hocalar var? Kemal Özdeş, Ümit Özat ve Metin Diyadin gibi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

– Kemal Özdeş meselesi çok ilginç. Bir yanlıştan hemen dönüldü. Kasımpaşa bir sahip kulübü. Profesyonellerinizi nasıl çalıştıracağınızı, kasanızda belirlersiniz. Bir yöneticiyseniz elinizde bütçeye bakar, doğru adamı tespit eder, alır ve onunla yola çıkarsınız. Onunla ayrıldıktan sonra bir daha çok zor bir araya gelirsiniz. Yani kulüpler böyle kimseye hesap vermeden yönetildiği sürece bu saçmalık devam eder gider. Bunların arasında Kasımpaşa'nın olması enteresan. Kasımpaşa da bu yanlışı yaptı. Kemal hocayı göndermeleri yanlıştı, geri çağırmaları değil. Bu saçmalıkların önüne geçilmesi, kulüplerin sahiplenilmesinden geçer.

– Son soru… Şampiyonluk yarışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

– Çok zor. Bugünden cevap vermem mümkün değil. Puanı bile bilmem mümkün değil. Bu sene 70'le takımlardan birisi şampiyon olursa şaşırmam. Herkesin herkesi yendiği, barajın sürekli gerilere geldiği, şu anda Başakşehir ve G.Saray'ın 47'şer puanı var. İkisinden biri diyelim tüm maçlarını kazandı, 80 puan yapıyor. 82 puan ile bu ülkede iki takım yarış bitirirdi. Dolayısıyla o da söz konusu olmayacağına göre; rakiplerin birbirleri arasında oynayacağı maçlar belirleyici olacak. F.Bahçe ve G.Saray'ın Karabükspor maçları var. 3'er puan cepte gibi. Ben bu ligin 70 ya da 71 puanla biteceğini söyleyebilirim. Şampiyonluk için hiç kimse Türkiye'de bir şey bilemez. Avantajı olan takımlar var, dezavantajı olan takımlar var. F.Bahçe'nin mesela son 8 hafta fikstür avantajı olağanüstü. Beşiktaş'ın istim üstünde geldikten sonra vurup geçmesi, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi avantaj. G.Saray'ın başında çok büyük bir hoca var, avantaj. Başakşehir'in çok çok deneyimli oyuncuları var. Clichy'sinden Adebayor'una, Emre'den Arda'sına kadar çok büyük bir kadrosu var. Ama onların da handikapları yaş.

(Milliyet)

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