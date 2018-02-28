Mehmet Ali’nin, Beşiktaş hayali gerçek oldu

Yeşil Düzce İş Eğitimi ve Uygulama Okulu 8'inci Sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Uzun, en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay’a ulaşan 14 yaşındaki Mehmet Ali Uzun, en büyük hayalinin Beşiktaşlı futbolcular ile görüşmek olduğunu söyledi. Dağlı ve Ay, Mehmet Ali Uzun’un bu isteğini kırmadı.

Yeşil Düzce İş Eğitimi ve Uygulama Okulu 8’inci Sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Uzun, Nurgül Dağlı ve Nursel Ay’ın okul ziyareti sırasında en büyük hayalinin Beşiktaşlı futbolcuları görmek olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Dağlı ve Ay, Beşiktaş Kulübü ile görüşerek randevu ayarladı. Beşiktaş yönetimi ise Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası öncesi Nevzat Demir Tesislerindeki antrenmanından önce Mehmet Ali’nin futbolcuları görebileceğini söyledi.

Bunun üzerine Nurgül Dağlı ve Nursel Ay, Düzce Valiliği’nin tahsis ettiği araçla birlikte Mehmet Ali Uzun’u Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne götürdü. Beşiktaş antrenmanı öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolculardan Ricardo Quaresma ve Adriano ile görüşen Mehmet Ali Uzun bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Mehmet Ali Uzun, teknik direktör Şenol Güneş’e Ricardo Quaresma ve Talisca’nın ilk 11’de mutlaka oynaması gerektiği ileterek taktikler verdi.