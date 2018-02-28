Mathieu Valbuena: “Kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferi”

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, şampiyon olabilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarında Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Kendisi için futbolun eşittir hayat olduğunu ifade eden Fransız yıldız, “Maç kazandığımız akşamlar, benim için en mutlu akşamlardır. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygularının arttığını da ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, “Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 15 maçlık bir seri yakalamıştık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz” diye konuştu. Beşiktaş Kulübü, `Mini mini bir kuş donmuştu` şarkısını çalan görevliyi kovdu İlgili Haberi Oku

“BENİM İÇİN MİLLİ TAKIMA DÖNMEK ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Milli takımla ilgili görüşlerini de paylaşan Valbuena, “Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor. Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE, KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR ATMOSFERİNE SAHİP KULÜP”

Fransız oyuncu, Türkiye'de futbola çok büyük tutkunun olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ama Fenerbahçe'ye daha büyük bir tutku var. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp.”