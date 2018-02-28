İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Juventus, Atalanta'yı yine aynı skorla geçti ve finale yükseldi.

İtalya Kupası’nda bu akşam oynanan Juventus-Atalanta maçında kazanan, 1-0’lık skorla Juventus oldu ve Torino ekibi finale yükseldi.

Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Juventus’a galibiyeti getiren gol, 75. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic ile geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus böylece finale çıktı.

Siyah beyazlılar finalde Lazio-Milan eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

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