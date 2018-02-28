İspanya futbolunun efsanesi Enrique Castro ‘Quini’ hayatını kaybetti

İspanya ve Avrupa futbol tarihinin en iyi forvetlerden biri olarak kabul edilen 'Quini' lakaplı Enrique Castro, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayata veda etti. Quini'nin bir dönem formasını giydiği Barcelona Kulübü, "Camp Nou, mirasını asla unutmayacak" mesajını paylaştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya ve Avrupa futbolunun efsanevi futbolcularından Enrique Castro, geçirdği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“Quini” ve ‘Sihirbaz’ lakaplarıyla bilinen eski İspanyol forvet, Gijon’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Bir dönem Barcelona forması giyen ‘Quini’ için mesaj yayınlayan Katalan ekibi, “Kulübümüzün oyuncusu ve efsanesi Enrique Castro ‘Quini’ hayatını kaybetti. Camp Nou, mirasını asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.

İspanya tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Quini, 1981’de Barcelona forması giyerken, Hercules’i 6-0 yendikleri maçın ardından kaçırılmıştı.

Olaydan 25 gün sonra serbest kalan efsane futbolcu, ardından La Liga tarihine geçecek bir performansa imza atarak ligin en skorer futbolcusu oldu.

1974-1985 yılları arasında La Liga’nın en golcü futbolcusu olan ve Pichichi Ödülü’nü üst üste 5 kez kazanan Quini, 35 kez giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla 8 gol attı.