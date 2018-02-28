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Fatih Tekke’nin acı günü!

Trabzonspor'un eski oyuncusu Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi, Köprübaşı Belediye Başkanı Ahmet Tekke'nin babası Hacı Hafız Ömer Osman Tekke bugün son yolculuğuna uğurlandı.
17:2328 Şubat 2018
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Fatih Tekke’nin acı günü!

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Merkez Camisi’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon spor camiasından önemli isimler katıldı. Merhum Tekke’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

25 Şubat 2018 Denizlispor`un Fatih Tekke ile yürüyüşü! Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Denizlispor, Fatih Tekke yönetimindeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla da olsa 13 hafta sonra küme hattının dışına çıktı. İlgili Haberi Oku

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